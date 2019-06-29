Елена Беглова: Отдадим все силы ради победы над Белоруссией, потому что мы этого достойны

Разыгрывающая сборной России по баскетболу Елена Беглова прокомментировала поражение от Сербии (63:77) в матче второго тура группового этапа Евробаскета в Зренянине (Сербия).
«Мы тоже хотели выиграть, боролись, – приводит слова 31-летнего игрока официальный сайт РФБ. – И я могу сказать за каждого игрока, что он отдался полностью.
Теперь нам ничего не остается, кроме как биться до последнего в воскресенье. Отдадим все силы, чтобы обыграть сборную Белоруссии, потому что мы этого действительно достойны».
Отметим, что Беглова набрала восемь очков и сделала по два подбора и передачи в матче с Сербией и стала третьей по результативности в составе российской команды.
В заключительном матче группового этапа в субботу Россия сыграет с Белоруссией, которая в пятницу была сильнее Бельгии (69:61).
Победитель группы напрямую выйдет в ¼ финала, а команды, занявшие второе и третье места, сыграют в 1/8 финала.
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