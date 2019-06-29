Евгения Белякова: В матче с Сербией сказалось, что у России неопытная команда Россия проиграла Сербии в Евробаскете.

Форвард женской сборной России по баскетболу Евгения Белякова прокомментировала поражение от Сербии (63:77) в матче второго тура группового этапа Евробаскета-2019 в Зренянине.

«Всю игру у нас что-то не получалось, – приводят «Известия» слова 33-летней Беляковой. – Их тактика против наших «больших» действительно сработала.

Да, мы переломили ход игры в третьей четверти, но сказалось, что мы неопытная команда. Не хватило выдержки».

В матче с Сербией Белякова набрала девять очков, сделала три подбора и две результативные передачи и стала второй по результативности в команде.

Сборная России с двумя поражениями занимает второе место в группе D и в субботу сыграет с Белоруссией. Для выхода в плей-офф российской команде необходима победа с разницей в 11 очков. А если в другом матче Бельгия обыграет Сербию, России будет достаточно любой победы.