Ивлев продлил контракт с «Локомотивом-Кубанью» - Советский спорт
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29 июня 2019 11:24БаскетболСпирин Дмитрий

Ивлев продлил контракт с «Локомотивом-Кубанью»

«Локомотив-Кубань» объявил о продлении контракта с центровым Владимиром Ивлевым.

Новое соглашение заключено по схеме «1+1».

Ивлев присоединился к «Локо» три года назад. Вместе с красно-зелеными игрок сборной России выиграл Кубок России и добрался до финала Еврокубка в сезоне-2017/18.

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