Женская сборная России победила Белоруссию и вышла в плей-офф Евробаскета - Советский спорт
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30 июня 2019 21:34БаскетболГичунцев Артур

Женская сборная России победила Белоруссию и вышла в плей-офф Евробаскета

Ранее национальная команда уступила Бельгии и Сербии.

Женская сборная России обыграла команду Белоруссии на групповом этапе Евробаскета.

Встреча прошла в сербском городе Зренянин и завершилась победой сборной России со счетом 76:62.

В составе победившей команды лучшей оказалась центровая Мария Вадеева. У нее 21 очко 13 подборов.

Таким образом, сборная России вышла в 1/8 финала.

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