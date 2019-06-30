Женская сборная России победила Белоруссию и вышла в плей-офф Евробаскета

Женская сборная России обыграла команду Белоруссии на групповом этапе Евробаскета.
Встреча прошла в сербском городе Зренянин и завершилась победой сборной России со счетом 76:62.
В составе победившей команды лучшей оказалась центровая Мария Вадеева. У нее 21 очко 13 подборов.
Таким образом, сборная России вышла в 1/8 финала.
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