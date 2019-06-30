Олаф Ланге: Сборная России прижала себя к стенке - Советский спорт
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30 июня 2019 21:42БаскетболКоноплев Александр

Олаф Ланге: Сборная России прижала себя к стенке

2 июля россиянки сыграют с Италией.

Главный тренер женской сборной России Олаф Ланге выразил радость от выхода команды в плей-офф Евробаскета. Россиянки начнут борьбу со стадии 1/8 финала.

– Нам досталась сумасшедшая группа. Все команды сильные, все матчи были очень равными. Мы прижали себя к стенке, проиграв две игры на старте, но смогли одержать такую важную победу. Мы будем готовы к следующему раунду. Сейчас же я очень счастлив.

Сегодня мы были расслабленными. В такой ситуации ничего не оставалось – только расслабиться и стараться играть в свою игру, – приводит ТАСС слова Ланге.

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