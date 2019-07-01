«Зенит» объявил об уходе Карасева Форвард провел три сезона в Санкт-Петербурге.

«Зенит» сообщил о том, что форвард Сергей Карасев покидает клуб. 25-летний игрок провел три года в Санкт-Петербурге и дважды стал с командой бронзовым призером Единой лиги ВТБ.

В завершившемся сезоне Карасев сыграл в семи матчах в Еврокубке, его средние показатели в турнире составили: 16,8 очка, 3,0 подбора и 3,0 передачи. В Единой лиге ВТБ у него 18 матчей, в среднем за игру он набирал 9,7 очка, делал 2,7 подбора и 2,0 передачи.

В 2017 и 2018 годах Карасев принимал участие в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ и в прошлом сезоне стал самым ценным игроком матча.

Ранее сообщалось, что Карасев продолжит карьеру в «Химках».