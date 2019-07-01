Карасев официально стал игроком «Химок» - Советский спорт
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01 июля 2019 14:54БаскетболГичунцев Артур

Карасев официально стал игроком «Химок»

Об этом сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

Российский защитник Сергей Карасев перебрался в «Химки». Сегодня, 1 июля, баскетболист подписал двухлетний контракт.

Ранее он покинул «Зенит», за который выступал с 2016 года. По слухам, причиной такого решения стало понижение зарплаты до 700 тысяч долларов.

В минувшем сезоне Карасев провел 7 матчей в Еврокубке, набирая в среднем по 16,8 очка, 3,0 подбора и 3,0 передачи.

В Единой лиге ВТБ защитник отыграл 19 матчей, набирая в каждом матче в среднем 9,7 очков за игру.

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