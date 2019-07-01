Сергей Карасев: «Химки» третий год подряд выходят в Евролигу, где я очень хочу сыграть 25-летний баскетболист подписал двухлетний контракт.

Российский защитник Сергей Карасев прокомментировал свой переход в «Химки».

«Для меня большая честь представлять БК «Химки», клуб с очень большим именем, большим опытом и амбициями. Третий год подряд команда завоевывает путевку в Евролигу, где я очень хочу сыграть.

Никаких сомнений при решении о переезде в Подмосковье не было, и моя семья поддержала мой выбор. Я счастлив быть в «Химках», – заявил баскетболист клубной пресс-службе.

Ранее защитник покинул «Зенит», в составе которого выступал с 2016 года.

По слухам, он принял такое решение из-за понижения зарплаты до 700 тысяч долларов.