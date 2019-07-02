Женская сборная России обыграла Италию и вышла в ¼ финала Евробаскета - Советский спорт
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02 июля 2019 23:29Баскетбол

Женская сборная России обыграла Италию и вышла в ¼ финала Евробаскета

Баскетболистки сборной России обыграли команду Италии в матче 1/8 финала чемпионата Европы со счетом 63:54 (17:17, 12:16, 18:12, 16:9).

В составе российской команды 19 очков и 9 подборов записала на свой счет Мария Вадеева.У проигравших самой результативной стала Сесилия Дзандаласини, набравшая 24 очка.

В четвертьфинале турнира сборная России сыграет с командой Испании.

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