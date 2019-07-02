Женская сборная России обыграла Италию и вышла в ¼ финала Евробаскета

В составе российской команды 19 очков и 9 подборов записала на свой счет Мария Вадеева.У проигравших самой результативной стала Сесилия Дзандаласини, набравшая 24 очка.
В четвертьфинале турнира сборная России сыграет с командой Испании.
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