Форвард Хиллиард подписал контракт с ЦСКА Американский форвард Дэрран Хиллиард подписал контракт с БК ЦСКА, сообщает пресс-служба клуба.

Хиллиард перешел в ЦСКА после единственного сезона в европейском баскетболе, который он провел в составе «Басконии».

Он не пропустил ни одного матча в Евролиге, в среднем набирая 9,4 очка, делая 2,9 подбора и 1,1 передачи. В 35 матчах чемпионата Испании показатели Дэррана – 10,8 очка, 2,3 подбора, 1,4 передачи, 42,5% трехочковых.

Отмечается, что контракт игрока вступит после медобследования в Москве.

«Когда мне представилась возможность сыграть за один из самых авторитетных клубов в европейской истории, я понял, что это слишком хороший шанс, чтобы его упустить.

Играть под руководством тренера Итудиса – честь для меня, и я не могу дождаться визита в Москву, чтобы прочувствовать невероятные традиции баскетбольного ЦСКА.

Моя единственная цель – помочь ЦСКА побеждать в матчах и взять больше титулов. Буду отдавать все сердце и душу на каждой тренировке и игре, делать все возможное, чтобы внести вклад в эти победы, - прокомментировал свой переход Хиллиард.