Димитрис Итудис: Счастливы, что Хиллиард в нашей команде - Советский спорт
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03 июля 2019 11:24Баскетбол

Димитрис Итудис: Счастливы, что Хиллиард в нашей команде

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал переход в команду форварда Дэрран Хиллиарда.

- С момента нашего первого контакта Дэрран с волнением и энтузиазмом отнесся к возможности играть за ЦСКА. В свой первый год в Европе он показал, что является хорошим созидателем, исполнителем, защитником, командным игроком.

Сейчас нет смысла говорить много: остальное следует доказать на паркете. Счастливы, что он в нашей команде. Приветствуем Дэррана в семье ЦСКА, - цитирует Итудис пресс-служба ЦСКА.

Напомним, что Хиллиард перешел в ЦСКА после единственного сезона в европейском баскетболе, который он провел в составе «Басконии».

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