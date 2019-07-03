Димитрис Итудис: Счастливы, что Хиллиард в нашей команде Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал переход в команду форварда Дэрран Хиллиарда.

- С момента нашего первого контакта Дэрран с волнением и энтузиазмом отнесся к возможности играть за ЦСКА. В свой первый год в Европе он показал, что является хорошим созидателем, исполнителем, защитником, командным игроком.

Сейчас нет смысла говорить много: остальное следует доказать на паркете. Счастливы, что он в нашей команде. Приветствуем Дэррана в семье ЦСКА, - цитирует Итудис пресс-служба ЦСКА.

Напомним, что Хиллиард перешел в ЦСКА после единственного сезона в европейском баскетболе, который он провел в составе «Басконии».