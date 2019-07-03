Мужская сборная России по баскетболу вышла в четвертьфинал юношеского чемпионата мира

В четвертьфинале, который состоится 5 июля, россиян ожидает матч со сборной США, которая в 1/8 финала одержала победу над сборной Латвии со счетом 116:66.
Напомним, что в предыдущем матче сборная России выиграла у сборной Филиппин со счетом 64:92.
За всю историю сборной России не удавалось достичь золотых медалей на юношеском чемпионате мира в данном виде спорта. По результатам спортсмены становились обладателями серебряных и бронзовых медалей.
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