Мужская сборная России по баскетболу вышла в четвертьфинал юношеского чемпионата мира Российская команда по баскетболу (U19) взяла верх над командой Китая в 1/8 финала чемпионата мира в Ираклионе (Греция). Матч завершился со счетом 96:83.

В четвертьфинале, который состоится 5 июля, россиян ожидает матч со сборной США, которая в 1/8 финала одержала победу над сборной Латвии со счетом 116:66.

Напомним, что в предыдущем матче сборная России выиграла у сборной Филиппин со счетом 64:92.

За всю историю сборной России не удавалось достичь золотых медалей на юношеском чемпионате мира в данном виде спорта. По результатам спортсмены становились обладателями серебряных и бронзовых медалей.