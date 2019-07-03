Мужская сборная России по баскетболу вышла в четвертьфинал юношеского чемпионата мира - Советский спорт
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03 июля 2019 19:13БаскетболБратищева Полина

Мужская сборная России по баскетболу вышла в четвертьфинал юношеского чемпионата мира

Российская команда по баскетболу (U19) взяла верх над командой Китая в 1/8 финала чемпионата мира в Ираклионе (Греция). Матч завершился со счетом 96:83.

В четвертьфинале, который состоится 5 июля, россиян ожидает матч со сборной США, которая в 1/8 финала одержала победу над сборной Латвии со счетом 116:66.

Напомним, что в предыдущем матче сборная России выиграла у сборной Филиппин со счетом 64:92.

За всю историю сборной России не удавалось достичь золотых медалей на юношеском чемпионате мира в данном виде спорта. По результатам спортсмены становились обладателями серебряных и бронзовых медалей.

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