Россия сыграет с Испанией в четвертьфинале Евробаскета

Женская сборная России по баскетболу в четверг проведет матч ¼ финала Евробаскета с Испанией. Игра пройдет на Štark Arena в Белграде и начнется в 16:00 (мск).
Напомним, на групповом этапе Россия заняла третье место в группе D, попав в плей-офф благодаря победе в заключительном матче с Белоруссией (76:62). Перед этим российская команда уступила Бельгии (54:67) и Сербии (63:77). А в 1/8 финала Россия выбила из борьбы Италию (63:54).
В свою очередь сборная Испании вышла в четвертьфинал напрямую, заняв первое место в группе A. На счету действующих чемпионок Европы три победы над Украиной (95:77), Великобританией (67:59) и Латвией (59:56).
Выход в полуфинал гарантирует командам участие в олимпийском квалификационном турнире. Сборные, проигравшие в четвертьфиналах, разыграют в стыковых матчах еще две путевки в отбор на Олимпиаду 2020 года в Токио.
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