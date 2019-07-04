Сборная России уступила Испании в четвертьфинале Евробаскета - Советский спорт
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04 июля 2019 17:53БаскетболКоноплев Александр

Сборная России уступила Испании в четвертьфинале Евробаскета

Россиянки завершили борьбу на турнире.

Женская сборная России уступила испанкам в четвертьфинальном матче чемпионата Европы.

Итоговый счет – 54:78 (16:19, 12:25, 17:17, 9:17).

Лучшей в составе россиянок стала Ксения Левченко, набравшая восемь очков. Лидер испанской команды – Асту Ндур – принесла своей команде 24 балла.

В полуфинале Испания сыграет с победителем матча Сербия – Швеция.

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