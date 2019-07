Сборная России уступила Испании в четвертьфинале Евробаскета

Женская сборная России уступила испанкам в четвертьфинальном матче чемпионата Европы.

Итоговый счет – 54:78 (16:19, 12:25, 17:17, 9:17).

Лучшей в составе россиянок стала Ксения Левченко, набравшая восемь очков. Лидер испанской команды – Асту Ндур – принесла своей команде 24 балла.

В полуфинале Испания сыграет с победителем матча Сербия – Швеция.

Reigning Champs @baloncestoESP 🇪🇸 march into the Semi-Finals and book their 🎟 for the #FIBAOQT! #EuroBasketWomen



📊 https://t.co/mV6PQPFvmc pic.twitter.com/2O5ibjIjOe