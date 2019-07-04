Наталья Виеру: В какой-то момент сборная России потеряла контроль над игрой

Форвард женской сборной России Наталья Виеру в интервью «Советскому спорту» прокомментировала поражение от Испании в четвертьфинале чемпионата Европы – 54:78.
6 июля россиянки разыграют олимпийскую лицензию в матче с проигравшим в паре Сербия – Швеция.
– Сегодня мало что получилось в борьбе под щитами, в какой-то момент мы потеряли контроль над игрой, позволили испанкам оторваться в счете, а переломить ситуацию уже не смогли. Конечно, это очень обидно, ведь у нас хорошая сборная и были шансы добиться победы. Однако ничего не поделаешь. Сейчас можно немного погрустить, отдохнуть. Но уже завтра начнем готовиться к последней встрече – за путевку в олимпийскую квалификацию, – сказала Виеру.
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