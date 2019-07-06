Матчи летней лиги НБА были прерваны из-за землетрясения - Советский спорт
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06 июля 2019 09:59Баскетбол

Матчи летней лиги НБА были прерваны из-за землетрясения

Матчи летней лиги НБА не были доиграны из-за землетрясения, сообщается на официальном сайте НБА.

Как сообщает пресс-служба НБА, встречи «Нью-Орлеан Пеликанс» - «Нью-Йорк Никс» и «Орландо Мэджик» - «Сан-Антонио Сперс» были прерваны из-за землетрясения магнитудой 7,1, которое произошло на юге Калифорнии.

Также была отменена игра между «Финиксом» и «Денвером», которая должна была состоятся в Вегасе после окончания упомянутых матчей.

«Безопасность - это первое, второе, третье», - прокомментировал ситуцию исполнительный директор Летней лиги Уоррен Легари.

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