Матчи летней лиги НБА были прерваны из-за землетрясения

Как сообщает пресс-служба НБА, встречи «Нью-Орлеан Пеликанс» - «Нью-Йорк Никс» и «Орландо Мэджик» - «Сан-Антонио Сперс» были прерваны из-за землетрясения магнитудой 7,1, которое произошло на юге Калифорнии.
Также была отменена игра между «Финиксом» и «Денвером», которая должна была состоятся в Вегасе после окончания упомянутых матчей.
«Безопасность - это первое, второе, третье», - прокомментировал ситуцию исполнительный директор Летней лиги Уоррен Легари.
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