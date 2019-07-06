Де Коло подписал контракт с «Фенербахче»

Переход Панарина в «Рейнджерс» – это ошибка. Там он не выиграет Кубок Стэнли Панарин сделал неправильный выбор.

Ведран Чорлука: Я уже три раза проиграл матчи за Суперкубок! Надеюсь, теперь его возьмем Хорватский защитник московского «Локомотива» пообщался с журналистами накануне матча за «ОЛИМП-Суперкубок России» против «Зенита».

Чудо на Уимблодне, скандал с Гризманном и взгляд Хабиба. Главное за сутки Советский спорт – о самых важных событиях, которые вы могли пропустить, а зря.

Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.

Панарин способен стать лицом «Нью-Йорка», как Овечкин в «Вашингтоне» По годовой зарплате Артемий в НХЛ уступает только Макдэвиду. Но, уверен, россиянин в «Рейнджерс» не повторит судьбу канадца в «Эдмонтоне», чей клуб уже два сезона даже в плей-офф попасть не может.

«Овечкин мог бы стать великим фигуристом» Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».

«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.

Француз Фийон-Майе наступил на пятки Логинову Борьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.

Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3 Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.

Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.

Июль – месяц кровавых боев в ММА. Будет много интриг, нокаутов и болевых приемов «Советский спорт» рассказывает за какими поединками в смешанных единоборствах (ММА) нужно следить в июле. Будет много интересных и титульных поединков. Своими выступлениями нас порадуют Джон Джонс, Аманда Нуньес, Бен Аскрен, Алексей Олейник и другие.

Фанера над Лондоном: россияне установили на Уимблдоне антирекорд 21 века Карен Хачанов и Даниил Медведев не смогли пробиться в четвертый круг Уимблдона.

Юрий Семин: Мурило будет играть против «Зенита», его потенциал оценит игра За сутки до матча за «ОЛИМП-Суперкубок России» с «Зенитом» на вопросы журналистов ответил главный тренер «Локомотива».