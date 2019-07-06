Де Коло подписал контракт с «Фенербахче» - Советский спорт
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06 июля 2019 11:09Баскетбол

Де Коло подписал контракт с «Фенербахче»

Бывший защитник ЦСКА Нандо Де Коло подписал контракт с «Фенербахче».

Как сообщает пресс-служба турецкого клуба, соглашение рассчитано до конца сезона-2021-2022.

Ранее сообщалось, что 32-летний француз покинул ЦСКА после пяти лет в клубе.

Напомним, в составе ЦСКА Де Коло стал двукратным победителем Евролиги (2016, 2019) и пятикратным чемпионом Единой лиги ВТБ (2015-2019).

В прошлом сезоне Де Коло провел 34 матча в Евролиге. Его средние показатели составили 16,4 очка, 2,5 подбора и 3,4 передачи.

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