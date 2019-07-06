Де Коло подписал контракт с «Фенербахче»

Как сообщает пресс-служба турецкого клуба, соглашение рассчитано до конца сезона-2021-2022.
Ранее сообщалось, что 32-летний француз покинул ЦСКА после пяти лет в клубе.
Напомним, в составе ЦСКА Де Коло стал двукратным победителем Евролиги (2016, 2019) и пятикратным чемпионом Единой лиги ВТБ (2015-2019).
В прошлом сезоне Де Коло провел 34 матча в Евролиге. Его средние показатели составили 16,4 очка, 2,5 подбора и 3,4 передачи.
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