Андрей Кириленко: Если «Химки» договорятся с Мозговым, бросят реальный вызов ЦСКА - Советский спорт
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08 июля 2019 09:03БаскетболЛипкин Антон

Андрей Кириленко: Если «Химки» договорятся с Мозговым, бросят реальный вызов ЦСКА

Центровой, покинувший «Орландо», может вернуться в «Химки».

Президент РФБ Андрей Кириленко высказался о возможном переходе центрового Тимофея Мозгова в «Химки».

«Им нужен качественный пятый номер, – приводят «Известия» слова Кириленко. – Если «Химки» договорятся с Мозговым, то бросят реальный вызов ЦСКА на внутренней арене и повысят свои шансы достойно выступить в Евролиге».

Напомним, в субботу «Орландо», которому принадлежали права на 32-летнего игрока, отчислил его. В прошлом сезоне Мозгов из-за травмы не провел ни одного матча.

Накануне появилась информация о том, что «Химки» ведут переговоры о возвращении центрового, который играл за клуб в 2006-2010 и 2011 годах.

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