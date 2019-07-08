Андрей Кириленко: Если «Химки» договорятся с Мозговым, бросят реальный вызов ЦСКА

Президент РФБ Андрей Кириленко высказался о возможном переходе центрового Тимофея Мозгова в «Химки».
«Им нужен качественный пятый номер, – приводят «Известия» слова Кириленко. – Если «Химки» договорятся с Мозговым, то бросят реальный вызов ЦСКА на внутренней арене и повысят свои шансы достойно выступить в Евролиге».
Напомним, в субботу «Орландо», которому принадлежали права на 32-летнего игрока, отчислил его. В прошлом сезоне Мозгов из-за травмы не провел ни одного матча.
Накануне появилась информация о том, что «Химки» ведут переговоры о возвращении центрового, который играл за клуб в 2006-2010 и 2011 годах.
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