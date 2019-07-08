Димитрис Итудис: Впервые разговаривали о переходе Стрелниекса в 2015 году ЦСКА подписал контракт с защитником сборной Латвии.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал подписание контракта с защитником Янисом Стрелниексом.

«Стрелниекс – универсальный защитник с хорошим опытом выступлений на европейском уровне, – приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА. – Мы впервые разговаривали о возможном переходе в 2015-м, когда он был молод, и следили за прогрессом на протяжении этих лет».

Напомним, ЦСКА объявил о подписании двухлетнего контракта с 29-летним латышом, которые предыдущие два сезона провел в «Олимпиакосе». В завершившемся розыгрыше Евролиги он в среднем за игру набирал 8,8 очка, делал 1,9 подбора и 2,0 передачи.

Ранее в карьере защитника сборной Латвии были «Вентспилс», «Спартак» (Санкт-Петербург), «Будивельник» и «Бамберг».