Димитрис Итудис: Впервые разговаривали о переходе Стрелниекса в 2015 году

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал подписание контракта с защитником Янисом Стрелниексом.
«Стрелниекс – универсальный защитник с хорошим опытом выступлений на европейском уровне, – приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА. – Мы впервые разговаривали о возможном переходе в 2015-м, когда он был молод, и следили за прогрессом на протяжении этих лет».
Напомним, ЦСКА объявил о подписании двухлетнего контракта с 29-летним латышом, которые предыдущие два сезона провел в «Олимпиакосе». В завершившемся розыгрыше Евролиги он в среднем за игру набирал 8,8 очка, делал 1,9 подбора и 2,0 передачи.
Ранее в карьере защитника сборной Латвии были «Вентспилс», «Спартак» (Санкт-Петербург), «Будивельник» и «Бамберг».
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