Янис Стрелниекс: ЦСКА – это команда, который нельзя сказать «нет» Латвийский защитник подписал контракт с армейцами.

Новичок ЦСКА Янис Стрелниекс прокомментировал подписание контракта с чемпионами Евролиги.

«Невероятно счастлив стать частью организации ЦСКА, – приводит слова 29-летнего латвийца официальный сайт клуба. – Это команда, которой просто нельзя сказать «нет». Это особый момент для меня. Я много работал ради него, и вот он пришел».

Напомним, в понедельник ЦСКА объявил о подписании двухлетнего контракта со Стрелниексом, который провел два предыдущих сезона в «Олимпиакосе».

В среднем за 20 матчей в Евролиге он набирал 8,8 очка, делал 1,9 подбора и 2,0 передачи.

Ранее защитник сборной Латвии уже выступал в России: в 2011-2013 годах он играл за «Спартак» из Санкт-Петербурга. Также в его карьере были «Вентспилс», «Будивельник» и «Бамберг».