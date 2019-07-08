«Зенит» подписал Абромайтиса - Советский спорт
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08 июля 2019 12:00БаскетболЛипкин Антон

«Зенит» подписал Абромайтиса

Предыдущие четыре сезона он провел в «Тенерифе».

Форвард Тим Абромайтис продолжит карьеру в «Зените», сообщает официальный сайт клуба. Контракт с 29-летним американцем рассчитан на два года.

Предыдущие четыре сезона Абромайтис провел в «Тенерифе». В завершившемся розыгрыше Лиги чемпионов он провел 19 матчей и в среднем за игру набирал 11,3 очка и делал 5,4 подбора. В чемпионате Испании на его счету 34 матча, а средние показатели игрока составили: 11,9 очка и 3,9 подбора.

«У нас будет немало сложностей, потому что мы будем выступать в Единой лиге ВТБ и Евролиге, но я верю, что вместе с тренерами и партнерами мы можем многое, – приводит слова Абромайтиса официальный сайт клуба. – Я буду готов сражаться каждый день и показать свою лучшую игру».

Добавим, что ранее в карьере Абромайтиса также были АСВЕЛ (2012-2013), «Страсбур» (2013-2014) и «Брауншвейг» (2014-2015).

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