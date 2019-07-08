Александр Церковный: Абромайтис показал, что он близок к уровню Евролиги - Советский спорт
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08 июля 2019 12:05БаскетболЛипкин Антон

Александр Церковный: Абромайтис показал, что он близок к уровню Евролиги

Американский форвард подписал двухлетний контракт с «Зенитом».

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный прокомментировал подписание контракта с форвардом Тимом Абромайтисом.

«В прошедшем сезоне Абромайтис показал, что он близок к выходу на уровень, соответствующий игрокам Евролиги, – приводит слова Церковного официальный сайт клуба. – Он одинаково хорош сразу на двух позициях как легкого, так и тяжелого форварда, имеет стабильный дальний бросок, отлично играет без мяча».

Напомним, в понедельник «Зенит» объявил о подписании двухлетнего контракта с 29-летним американцем, который предыдущие четыре сезона провел в Испании, выступая за «Тенерифе». Его средние показатели в Лиге чемпионов составили: 11,3 очка и 5,4 подбора.

Добавим, что в предстоящем сезоне «Зенит» будет выступать в Евролиге. Клуб получил место в турнире по решению организаторов.

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