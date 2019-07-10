«Химки» продлили контракт с Вяльцевым Вице-капитан команды проведет девятый сезон в клубе.

«Химки» объявили на официальном сайте о продлении контракта с вице-капитаном команды Егором Вяльцевым. Новое соглашение с 33-летним атакующим защитником рассчитано на один год.

Вяльцев выступает за «Химки» с 2011 года. Таким образом, следующий сезон станет для него девятым в клубе. По этому показателю он сравняется с Виталием Фридзоном и Сергеем Красниковым. Рекордсменом же остается Сергей Моня, который проведет свой девятый сезон в составе желто-синих.

В завершившемся розыгрыше Евролиги Вяльцев сыграл в 30 матчах. Его средние показатели составили 4,0 очка, 0,9 подбора и 0,7 передачи.