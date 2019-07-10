Римас Куртинайтис: Ценю Вяльцева за характер и готовность работать в полную силу «Химки» продлили контракт с вице-капитаном.

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал подписание контракта с вице-капитаном команды Егором Вяльцевым.

«Егор Вяльцев наравне с Сергеем Моней является сердцем команды, столько они вдвоем отдали клубу, – приводит слова Куртинайтиса официальный сайт «Химок». – Егор играл у меня еще в Перми в «Урал-Грейте», ценю его за характер, за амбиции, за желание быть лучшим и готовность всегда работать в полную силу».

Напомним, 33-летний атакующий защитник подписал с подмосковным клубом контракт на один год. Предстоящий сезон станет для Вяльцева девятым в «Химках», что на один меньше, чем у рекордсмена Сергея Мони.

В завершившемся сезоне Вяльцев сыграл в 30 матчах регулярного чемпионата Евролиги. В среднем за игру он набирал 4,0 очка, делал 0,9 подбора и 0,7 передачи.