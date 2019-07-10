«Зенит» объявил об уходе Миллера-Макинтайра Американец выступал в Санкт-Петербурге с ноября.

Защитник «Зенита» Коди Миллер-Макинтайр завершил выступление в клубе, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

25-летний американец стал игроком «Зенита» в ноябре прошлого года. До конца сезона Миллер-Макинтайр сыграл в восьми матчах Еврокубка. В среднем за игру он проводил на площадке 22,5 минуты, набирал 5,8 очка и делал 1,9 подбора. За 26 матчей Единой лиги ВТБ его средние показатели составили: 9,3 очка, 3,2 подбора и 5,4 передачи.

Отметим, что в 2017-2018 годах Миллер-Макинтайр выступал в России за «Парму». В августе он подписал контракт с «Далласом», но не смог закрепиться в составе и был отправлен в фарм-клуб «Техас Ледженс».