Александр Церковный: Айверсон в любой лиге показывает стабильный результат «Зенит» подписал однолетний контракт с американским центровым.

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный прокомментировал подписание контракта с центровым Колтоном Айверсоном.

«В независимости от лиги Айверсон всегда показывает стабильный результат и отличается высокой эффективностью, – приводит слова Церковного официальный сайт клуба. – Как раз именно стабильности и дисциплины не хватило в прошедшем сезоне нашей передней линии для лучшего итогового результата».

Напомним, в прошлом сезоне 30-летний американец выступал за «Тенерифе». До этого в его карьере были «Бешикташ» (2013-2014), «Баскония» (2014-2015), «Каршияка» (2015-2016), «Маккаби» (2016-2017) и «Андорра» (2018).

Контракт Айверсона с «Зенитом» рассчитан на один год.