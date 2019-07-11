Александр Церковный: Айверсон в любой лиге показывает стабильный результат

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный прокомментировал подписание контракта с центровым Колтоном Айверсоном.
«В независимости от лиги Айверсон всегда показывает стабильный результат и отличается высокой эффективностью, – приводит слова Церковного официальный сайт клуба. – Как раз именно стабильности и дисциплины не хватило в прошедшем сезоне нашей передней линии для лучшего итогового результата».
Напомним, в прошлом сезоне 30-летний американец выступал за «Тенерифе». До этого в его карьере были «Бешикташ» (2013-2014), «Баскония» (2014-2015), «Каршияка» (2015-2016), «Маккаби» (2016-2017) и «Андорра» (2018).
Контракт Айверсона с «Зенитом» рассчитан на один год.
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