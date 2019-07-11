Ланге не будет продолжать работу с женской сборной России

Главный тренер женской сборной России по баскетболу Олаф Ланге будет отправлен в отставку после непопадания на Олимпийские игры в Токио, сообщают «Известия».
На прошлой неделе российская команда заняла восьмое место на Евробаскете в Сербии и Латвии, что не позволило отобраться в квалификационный олимпийский турнир.
Контракт 47-летнего немца рассчитан до 2020 года, однако предусматривает возможность расторжения в случае невыхода на Олимпиаду. Этим пунктом и воспользуются в РФБ.
Главным претендентом на пост главного тренера называется олимпийская чемпионка Элен Шакирова. Также в федерации намерены рассмотреть кандидатуры Александра Ковалева, с которым сборная (U19) выиграла чемпионат мира в 2017 году, и Дмитрия Донскова, дважды приводившего женскую молодежную сборную России к победе на чемпионате Европы.
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