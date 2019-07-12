Мозгов достиг устного соглашения с «Химками» - Советский спорт
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12 июля 2019 11:32Баскетбол

Мозгов достиг устного соглашения с «Химками»

Бывший центровой «Орландо Мэджик» Тимофей Мозгов достиг соглашения по контракту с «Химками».

Как сообщает Eurohoops, у 32-летнего россиянина нет реальных предложений от клубов НБА.

По информации издания, Мозгов согласился подписать с «Химками» многолетний контракт.

Напомним, что Мозгов пропустил весь прошлый сезон НБА из-за травмы. За годы выступлений в НБА Тимофей играл за «Нью-Йорк Никс», «Денвер Наггетс», «Кливленд Кавальерс», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бруклин Нетс».

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