Мозгов достиг устного соглашения с «Химками»

Как сообщает Eurohoops, у 32-летнего россиянина нет реальных предложений от клубов НБА.
По информации издания, Мозгов согласился подписать с «Химками» многолетний контракт.
Напомним, что Мозгов пропустил весь прошлый сезон НБА из-за травмы. За годы выступлений в НБА Тимофей играл за «Нью-Йорк Никс», «Денвер Наггетс», «Кливленд Кавальерс», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бруклин Нетс».
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