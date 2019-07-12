Россия разгромила Ирландию на молодежном Евробаскете - Советский спорт
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12 июля 2019 19:43БаскетболКоноплев Александр

Россия разгромила Ирландию на молодежном Евробаскете

Россияне развлекались как могли.

Молодежная сборная России стартовала с победы на чемпионате Европы U20 среди команд дивизиона B.

В первом матче команда разгромила Ирландию – 124:48 (28:15, 34:14, 31:15, 31:4). На счету защитника Юрия Умрихина 21 очко.

Напомним, что сборная России попала в группу с Венгрией, Исландией и Белоруссией.

Турнир проходит в Португалии. Путевки в дивизион А будут разыграны 21 июля.

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