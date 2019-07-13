УНИКС объявил о переходе Тайуса Предыдущие два сезона центровой сборной Израиля провел в «Маккаби».

Центровой Алекс Тайус продолжит карьеру в УНИКСе, сообщает официальный сайт казанского клуба. 31-летний игрок сборной Израиля, родившийся в США, подписал контракт по схеме «1+1».

Предыдущие два сезона Тайус провел в «Маккаби». В завершившемся розыгрыше Евролиги он сыграл в 30 матчах (из них – пять в стартовой пятерке). Его средние показатели составили 7,3 очка, 2,8 подбора, 0,3 передачи и 1,1 блок-шота. В чемпионате Израиля в среднем за игру он набирал 8,1 очка, делал 5,0 подбора, 0,6 передачи и 1,1 блок-шота.

Вместе с «Маккаби» Тайус выиграл в 2014 году Евролигу, а также трижды побеждал в чемпионате Израиля (2014, 2018, 2019).

Ранее Тайус выступал за «Маккаби» (Ашдод), «Канту», «Анадолу Эфес» и «Галатасарай».

В составе сборной Израиля он сыграл на Евробаскете-2013.