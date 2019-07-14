ВЭФ покинул Единую лигу ВТБ Совет Единой Лиги ВТБ сегодня на заседании в Москве утвердил формат и состав участников чемпионата-2019/20.

Как сообщает пресс-служба организации, в новом сезоне Единой Лиги ВТБ сыграют 13 клубов: «Автодор» (Россия), «Астана» (Казахстан), «Енисей» (Россия), «Зелена Гура» (Польша), «Зенит» (Россия), «Калев» (Эстония), «Локомотив-Кубань» (Россия), «Нижний Новгород» (Россия), «ПАРМА» (Россия), УНИКС (Россия), «Химки» (Россия), «Цмоки-Минск» (Белоруссия), ЦСКА (Россия).

Отмечается, что в предстоящем сезоне не сыграет многолетний участник турнира – латвийский ВЭФ по причине сокращения финансирования. При этом рижский клуб сможет вернуться в число участников Лиги в сезоне 2020/21.

По итогам регулярного сезона, который стартует в конце сентября, будут определены 8 лучших команд Лиги. В чемпионате 2019/20 чемпион определиться в плей-офф в серии до двух побед.