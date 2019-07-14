Россия обыграла Исландию в матче дивизиона B молодежного Евробаскета

В матче группы A дивизиона B молодежного чемпионата Европы сборная России обыграла Исландию – 90:69 (22:18, 21:11, 21:22, 26:18).
Лучшим на площадке был защитник Владислав Емченко, набравший 24 очка.
Это вторая победа россиян на турнире. 12 июля они разгромили ирландцев – 124:48.
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