Россиянки проиграли в матче за бронзу юношеского Евробаскета

Сборная Франции обыграла сборную России в матче за третье место женского Евробаскета U18. Счет встречи – 77:45 (26:14, 14:13, 18:10, 19:8).
Лучшей в состав россиянок стала Анастасия Бобрик, набравшая 11 очков.
В финале турнира сыграют Италия и Венгрия.
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