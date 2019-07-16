Центровой ЦСКА Хантер перешел в тель-авивский «Маккаби»

Напомним, что Хантер выступал за ЦСКА с 2017 года, за это время дважды став чемпионом Единой лиги ВТБ и один раз выиграв Евролигу.
В минувшем розыгрыше Евролиги 33-летний американец принял участие в 36 встречах, набирая в среднем 7,7 очка и 4,3 подбора за 18 минут игры.
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