Центровой ЦСКА Хантер перешел в тель-авивский «Маккаби» Центровой Отелло Хантер подписал двухлетний контракт с тель-авивским «Маккаби», сообщает Eurohoops.

Напомним, что Хантер выступал за ЦСКА с 2017 года, за это время дважды став чемпионом Единой лиги ВТБ и один раз выиграв Евролигу.

В минувшем розыгрыше Евролиги 33-летний американец принял участие в 36 встречах, набирая в среднем 7,7 очка и 4,3 подбора за 18 минут игры.