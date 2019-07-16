Тимофей Мозгов: Не хочу сказать, что в США плохие врачи, но их лечение мне не помогло - Советский спорт
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16 июля 2019 10:53Баскетбол

Тимофей Мозгов: Не хочу сказать, что в США плохие врачи, но их лечение мне не помогло

Российский центровой Тимофей Мозгов рассказал о процессе восстановления после операции на колене.

- Посмотрим, есть надежда, что не все потеряно, но необходимо время. Но я бы не назвал это травмой, так как ее причиной стал накопительный процесс, который начался еще в «Кливленде». Сначала она не мешала играть, а прошлым летом обострилась, пришлось делать уколы.

В настоящий момент в восстановлении мне помогают отечественные специалисты. Если все сработает, то буду готов даже организовать реабилитацию для ребят из НБА в России. В США потратил целый сезон, а состояние не изменилось. Не хочу сказать, что там плохие врачи, но их лечение мне не помогло. Кажется, сейчас постепенно становится лучше, - приводит слова Мозгова RT.

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