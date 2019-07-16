Димитрис Итудис: Спасибо болельщикам ЦСКА за веру и поддержку - Советский спорт
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16 июля 2019 12:45Баскетбол

Димитрис Итудис: Спасибо болельщикам ЦСКА за веру и поддержку

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился эмоциями после получения приза имени Александра Гомельского, вручаемый лучшему наставнику сезона в Евролиге.

«Хочу поблагодарить всех коллег, кто проголосовал за меня. Это добавляет ценности награде, ведь признание приходит от тех, с кем мы сражаемся по ходу сезона, кто помогает своим командам побеждать. Большое спасибо нашим игрокам, мы вместе выиграли титул Евролиги благодаря их игре, желанию сражаться и жертвовать собой.

Спасибо моим ассистентам, которые помогали на каждом шаге, в каждом факторе нашей совместной работы. Спасибо менеджменту, в частности, Андрею Ватутину и нашему владельцу «Норникелю», за доверие и большой вклад в клубный успех.

Последнее, но важное: спасибо болельщикам за веру и поддержку в хорошие и плохие моменты. При том, что эта награда считается личной, на мой взгляд, она все же командная, она принадлежит большому количеству людей, которые заслуживают похвалы», - приводит слова Итудиса пресс-служба ЦСКА.

Напомним, что в минувшем сезоне ЦСКА под руководством 48-летнего греческого специалиста стал победителем Евролиги, в финале переиграв турецкий «Анадолу Эфес» (91:83).

Добавим, что награда досталась Итудису во второй раз – впервые это случилось в 2016 году после триумфа армейцев в Берлине.

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