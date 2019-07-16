«Химки» подписали игрока «Баварии» - Советский спорт
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16 июля 2019 21:31БаскетболКоноплев Александр

«Химки» подписали игрока «Баварии»

В Химках новичок.

«Химки» заключили однолетнее соглашение с центровым Девином Букером, сообщает официальный сайт подмосковного клуба.

С 2016 года американец выступал в «Баварии». В прошлом розыгрыше Евролиги он провел 16 игр, набирая в среднем 8,9 очков и совершая 3,4 подбора.

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