«Химки» подписали игрока «Баварии»

«Химки» заключили однолетнее соглашение с центровым Девином Букером, сообщает официальный сайт подмосковного клуба.
С 2016 года американец выступал в «Баварии». В прошлом розыгрыше Евролиги он провел 16 игр, набирая в среднем 8,9 очков и совершая 3,4 подбора.
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