Понкрашов продолжит карьеру в «Зените» - Советский спорт
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17 июля 2019 13:47БаскетболЛипкин Антон

Понкрашов продолжит карьеру в «Зените»

С 2014 года защитник выступал в УНИКСе.

Защитник Антон Понкрашов подпишет контракт с «Зенитом», сообщает ТАСС. Соглашение будет рассчитано на один сезон.

33-летний игрок предыдущие пять лет провел в УНИКСе. В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ он в среднем за игру набирал 6,5 очка, делал 1,9 подбора и 2,5 передачи. В Еврокубке его средние показатели за 20 матчей составили: 4,7 очка и 2,3 подбора.

Отметим, что Понкрашов является уроженцем Ленинграда. Он дважды выступал за «Спартак» из Санкт-Петербурга (2004-2006 и 2010-2011).

В составе сборной России Понкрашов стал чемпионом Европы (2007) и бронзовым призером Олимпийских игр (2012).

Напомним, в следующем сезоне «Зенит» будет выступать в Евролиге.

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