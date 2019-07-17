«Зенит» объявил о переходе Понкрашова

«Я очень рад возможности сыграть дома, в Санкт-Петербурге, в составе прекрасного клуба «Зенит». Играть в родном городе всегда было моей мечтой. Уверен, что нас ждет интересный сезон», - приводит слова Понкрашова пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.
33-летний игрок предыдущие пять лет провел в УНИКСе. В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ он в среднем за игру набирал 6,5 очка, делал 1,9 подбора и 2,5 передачи. В Еврокубке его средние показатели за 20 матчей составили: 4,7 очка и 2,3 подбора.
Отметим, что Понкрашов является уроженцем Ленинграда. Он дважды выступал за «Спартак» из Санкт-Петербурга (2004-2006 и 2010-2011).
В составе сборной России Понкрашов стал чемпионом Европы (2007) и бронзовым призером Олимпийских игр (2012).
Добавим, что в следующем сезоне «Зенит» будет выступать в Евролиге.
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