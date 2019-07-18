«Химки» объявили об уходе Марковича - Советский спорт
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18 июля 2019 13:46БаскетболЛипкин Антон

«Химки» объявили об уходе Марковича

Серб провел два сезона в клубе.

Разыгрывающий Стефан Маркович покидает «Химки» в связи с истечением срока контракта, сообщает официальный сайт клуба.

31-летний серб провел в «Химках» два года после перехода из «Зенита». В завершившемся сезоне он сыграл в 27 матчах Евролиги. Его средние показатели составили 6,1 очка, 2,1 подбора и 4,4 передачи. В Единой лиге ВТБ в среднем за игру он набирал 6,3 очка и делал 3,2 подбора и 5,0 передачи.

До переезда в Россию Маркович выступал за «Атлас», «Хемофарм», «Бенеттон», «Валенсию», «Банвит» и «Уникаху».

В составе сборной Сербии он завоевал серебро Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, чемпионата мира (2014) и Евробаскета (2009).

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