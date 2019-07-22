Россиянки узнали соперниц по квалификации ЧЕ-2021 - Советский спорт
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22 июля 2019 18:28БаскетболКоноплев Александр

Россиянки узнали соперниц по квалификации ЧЕ-2021

Финальный турнир пройдет летом 2021 года.

Состоялась жеребьевка квалификационного турнира женского чемпионата Европы-2021.

Сборная России сыграет с командами Швейцарии, Боснии и Герцеговины и Эстонии.

Матчи будут сыграны с 10 ноября 2019 года по 8 февраля 2021 года.

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