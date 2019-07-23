Бостьян Нахбар: Регламент Евролиги стал более лояльным для игроков В Евролиге будут выступать три команды из России – ЦСКА, «Химки» и «Зенит».

Директор профсоюза игроков Евролиги Бостьян Нахбар рассказал об изменениях в регламенте турнира. Отныне запрещено штрафовать игроков и проводить двухразовые тренировки при плотном графике. Команды с долгами по зарплате лишатся возможности подписывать новых баскетболистов.

– Игроки, выступающие в турнире, должны быть уверены в обеспечении своих контрактов. Ранее неоднократно возникали случаи, когда клубы-частники Евролиги задерживали заработную плату, при этом продолжали усиливать состав по ходу сезона. Это недопустимо.

Увеличивается время восстановления между играми и уменьшается риск получения травм. Регламент Евролиги этим летом стал гораздо более лояльным для игроков, – приводят слова Нахбара «Известия».