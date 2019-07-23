Мозгов не сыграет за сборную России на чемпионате мира - Советский спорт
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23 июля 2019 09:47БаскетболЛипкин Антон

Мозгов не сыграет за сборную России на чемпионате мира

Центровой пропустил весь прошлый сезон.

Центровой Тимофей Мозгов не сыграет за сборную России на чемпионате мира в Китае, сообщает официальный сайт Российской федерации баскетбола (РФБ).

Накануне национальная команда начала сбор в Новогорске, где под руководством Сергея Базаревича тренируется 20 игроков:

защитники: Евгений Бабурин («Нижний Новгород»), Дмитрий Кулагин («Локомотив-Кубань»), Михаил Кулагин (ЦСКА), Григорий Мотовилов («Спартак-Приморье»), Александр Платунов («ПАРМА»), Андрей Сопин (ТЕМП-СУМЗ-УГМК), Иван Ухов (ЦСКА), Виталий Фридзон («Локомотив-Кубань»);

форварды: Семен Антонов (ЦСКА), Никита Балашов («Невежис»), Евгений Валиев («Зенит»), Андрей Воронцевич (ЦСКА), Андрей Зубков («Химки»), Сергей Карасев («Зенит»), Никита Курбанов (ЦСКА), Андрей Лопатин (ЦСКА);

центровые: Джоэл Боломбой (ЦСКА), Артем Забелин («Автодор»), Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань»), Артем Клименко (УНИКС).

Защитник «Химок» Алексей Швед присоединится к команде позднее.

Напомним, 33-летний Мозгов пропустил весь предыдущий сезон из-за травмы, а в начале июля «Орландо» выставил игрока на драфт отказов.

На прошлой неделе Мозгов заявил, что физически не готов играть за сборную России.

В рамках подготовки к чемпионату мира сборная России сыграет на четырех турнирах: в Москве (2-4 августа), Вероне (8-10 августа), Эспоо (17-18 августа) и Нинбо (25-27 августа).

Чемпионат мира пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. На групповом этапе российская команда в группе B с Нигерией (31 августа), Южной Кореей (2 сентября) и Аргентиной (4 сентября).

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