Сергей Базаревич: Игроки находятся в неплохой для начала сбора форме

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич рассказал о первой тренировке национальной команды в рамках подготовки к чемпионату мира в Китае.
«К сожалению, есть травмированные, чье состояние мы будем оценивать по ходу сбора, – приводит слова Базаревича официальный сайт РФБ. – Первая тренировка, как обычно, прошла на хороших эмоциях. Посмотрим, что будет дальше, но пока те, кто приехал, находятся в неплохой для начала сбора форме».
Напомним, накануне сборная России собралась в Новогорске. В расширенный состав вошел 21 игрок. При этом защитник «Химок» Алексей Швед присоединится к команде позднее. Также стало известно, что центровой Тимофей Мозгов не поможет сборной в Китае.
В рамках подготовки к чемпионату мира сборная России сыграет на четырех турнирах: в Москве (2-4 августа), Вероне (8-10 августа), Эспоо (17-18 августа) и Нинбо (25-27 августа).
Чемпионат мира пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. На групповом этапе российская команда в группе B с Нигерией (31 августа), Южной Кореей (2 сентября) и Аргентиной (4 сентября).
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