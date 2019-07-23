Сергей Базаревич: Игроки находятся в неплохой для начала сбора форме Сборная России начала подготовку к чемпионату мира в Китае.

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич рассказал о первой тренировке национальной команды в рамках подготовки к чемпионату мира в Китае.

«К сожалению, есть травмированные, чье состояние мы будем оценивать по ходу сбора, – приводит слова Базаревича официальный сайт РФБ. – Первая тренировка, как обычно, прошла на хороших эмоциях. Посмотрим, что будет дальше, но пока те, кто приехал, находятся в неплохой для начала сбора форме».

Напомним, накануне сборная России собралась в Новогорске. В расширенный состав вошел 21 игрок. При этом защитник «Химок» Алексей Швед присоединится к команде позднее. Также стало известно, что центровой Тимофей Мозгов не поможет сборной в Китае.

В рамках подготовки к чемпионату мира сборная России сыграет на четырех турнирах: в Москве (2-4 августа), Вероне (8-10 августа), Эспоо (17-18 августа) и Нинбо (25-27 августа).

Чемпионат мира пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. На групповом этапе российская команда в группе B с Нигерией (31 августа), Южной Кореей (2 сентября) и Аргентиной (4 сентября).