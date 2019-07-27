Россия обыграла Литву на старте юношеского Евробаскета - Советский спорт
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27 июля 2019 23:33БаскетболКоноплев Александр

Россия обыграла Литву на старте юношеского Евробаскета

Россияне начали с победы.

Юношеская сборная России обыграла Литву в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы – 74:60 (21:12, 14:17, 21:9, 18:22).

Лучшим на площадке стал россиянин Виктор Лахин, набравший 18 очков.

Также в группе B выступают команды Италии и Черногории.

Турнир проходит в Греции. Чемпионат завершится 4 августа.

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