Игрок «Надежды» помогла Востоку победить Запад в матче звезд женской НБА - Советский спорт
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28 июля 2019 00:52БаскетболКоноплев Александр

Игрок «Надежды» помогла Востоку победить Запад в матче звезд женской НБА

Оренбург закалил.

Завершился Матч всех звезд женской НБА. Сборная Восточной конференции обыграла сборную Запада – 129:126 (39:23, 38:40, 28:32, 24:31).

Самой результативной на площадке стала игрок оренбургской «Надежды» Эрика Уилер, набравшая 25 очков. В межсезонье она выступает за «Индиану» на правах аренды.

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