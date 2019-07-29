Россияне победили итальянцев на юношеском Евробаскете

В матче третьего тура чемпионата Европы U18 сборная России обыграла Италию – 63:56 (12:18, 22:16, 17:10, 12:12).
Лучшим на площадке был Самсон Руженцев, набравший 12 очков.
Ранее команда Вадима Филатова обыграла Литву (74:60) и уступила Черногории (79:81).
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