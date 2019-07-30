Сергей Карасев: «Химки» – самый оптимальный вариант для меня сейчас

– Это самый оптимальный вариант для меня сейчас. Я уже говорил ранее и повторю: я рад оказаться в «Химках», эта команда ставит перед собой высокие цели и старается добиваться их. Надеюсь, в этом сезоне с тем составом, который уже вырисовывается, и, вероятно, к тому же, будут еще подписания, поборемся за победу в Единой лиге ВТБ и постараемся выйти в Финал четырех Евролиги.
– Теперь в «Химках» увеличилось количество лидеров. Как мяч с Алексеем Шведом будете делить?
– Так сложилось, что я никогда ни с кем не делил мяч. Я могу подстраиваться под других игроков, потому что главное – результат команды, а не личные очки. Проблем с Лехой не будет, – цитирует Карасева News.ru.
Напомним, что Карасев 1 июля подписал контракт на два года с «Химками», предыдущие три сезона игрок провел в «Зените».
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