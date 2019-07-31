Источник: Мозгов подпишет контракт с «Химками» - Советский спорт
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31 июля 2019 01:55БаскетболГичунцев Артур

Источник: Мозгов подпишет контракт с «Химками»

Баскетболист выступал за подмосковный клуб с 2006 по 2010 год.

Бывший центровой «Кливленда» Тимофей Мозгов вернется этим летом в Россию. Как сообщают «Известия», игрок подпишет однолетний контракт с «Химками».

«Тимофей смог убедить руководство «Химок», что успеет восстановиться к старту сезона и помочь клубу добиться высоких результатов в Евролиге и Единой лиге», – рассказал источник, близкий к окружению игрока.

В минувшем сезоне российский баскетболист числился в списке игроков Орландо Мэджик», однако, не сумел провести ни одного матча из-за травмы.

Добавим, что в 2016 году стал чемпионом НБА в составе «Кливленда».

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