Источник: Мозгов подпишет контракт с «Химками» Баскетболист выступал за подмосковный клуб с 2006 по 2010 год.

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Бывший центровой «Кливленда» Тимофей Мозгов вернется этим летом в Россию. Как сообщают «Известия», игрок подпишет однолетний контракт с «Химками».

«Тимофей смог убедить руководство «Химок», что успеет восстановиться к старту сезона и помочь клубу добиться высоких результатов в Евролиге и Единой лиге», – рассказал источник, близкий к окружению игрока.

В минувшем сезоне российский баскетболист числился в списке игроков Орландо Мэджик», однако, не сумел провести ни одного матча из-за травмы.

Добавим, что в 2016 году стал чемпионом НБА в составе «Кливленда».