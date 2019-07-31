Евгений Валиев: В «Химках» образуется питерское сообщество - Советский спорт
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31 июля 2019 11:31БаскетболЛипкин Антон

Евгений Валиев: В «Химках» образуется питерское сообщество

Валиев, Десятников и Карасев сменили в межсезонье «Зенит» на «Химки».

Форвард «Химок» Евгений Валиев высказался о том, что сразу три игрока «Зенита» перешли в межсезонье в подмосковный клуб.

Напомним, кроме Валиева контракты с «Химками» подписали центровой Андрей Десятников и защитник Сергей Карасев.

«И еще не забывайте про Яниса Тимму, который два года играл вместе с нами за «Зенит», а в прошлом сезоне вернулся из-за рубежа именно в «Химки», – сказал 29-летний Валиев в интервью News.ru. – Так что вы справедливо подметили, что у нас образуется такое питерское сообщество в Подмосковье».

Напомним, в настоящее время Валиев в составе сборной России готовится к чемпионату мира в Китае.

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