Евгений Валиев: В «Химках» образуется питерское сообщество

Форвард «Химок» Евгений Валиев высказался о том, что сразу три игрока «Зенита» перешли в межсезонье в подмосковный клуб.
Напомним, кроме Валиева контракты с «Химками» подписали центровой Андрей Десятников и защитник Сергей Карасев.
«И еще не забывайте про Яниса Тимму, который два года играл вместе с нами за «Зенит», а в прошлом сезоне вернулся из-за рубежа именно в «Химки», – сказал 29-летний Валиев в интервью News.ru. – Так что вы справедливо подметили, что у нас образуется такое питерское сообщество в Подмосковье».
Напомним, в настоящее время Валиев в составе сборной России готовится к чемпионату мира в Китае.
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